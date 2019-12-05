Владимир Мединский призвал детей читать больше
Российские дети читают хоть и много, но совершенно не то, что нужно.
По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, в среднем дети проводят время в телефонах и планшетах по шесть часов в день. При этом читают они совсем не то.
Он также рассказал о пользе чтения: «Пять минут чтения книги снижают артериальное давление и уменьшают стресс. Пять минут сидения в смартфоне — ровно наоборот».
Мединский также напомнил, что Минпросвещения выступило за ограничение смартфонов в школах, и назвал это отличной идеей, пишут «Известия».
Ранее он раскритиковал Фонд кино и профильный департамент Минкультуры. По словам Мединского, они не справляются с продвижением российских фильмов в малых городах России и за рубежом.
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