Владимир Жириновский сознался в употреблении наркотиков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании в Госдуме признался, что в детстве пробовал наркотики. По его словам, запрещенные вещества предложили товарищи постарше и он согласился.

На парламентских слушаниях об угрозах распространения наркотиков в даркнете Жириновский рассказал, что пробовал анашу и насвай, передает Lenta.ru.

«Попробовал — ну, что-то кислое. Выплюнул — и все», - вспомнил депутат.

Жириновский отметил, что не пристрастился к наркотикам. «А вдруг другому понравится. Такого допускать нельзя», - заключил он.

Напомним, это вторые слушания о распространении наркотиков в даркнете. Первые состоялись в середине октября. На них говорилось, что купить запрещенные вещества в подпольном интернет-магазине не составляет труда. В Госдуме предложили сажать на 25 лет за распространение наркотиков через телекоммуникационные сети.

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