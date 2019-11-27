Владимир Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, известный своими резкими высказываниями, назвал Украину разжигателем войны. Также он отметил, что президент США Дональд Трамп уже устал от «сошедшего с ума Киева».

По словам Жириновского, Трампа уже злят обвинения в его сторону связанные с Украиной. При этом политик сравнил сегодняшний Киев с Берлином 1933 года и назвал его поджигателем войны.

Лидер ЛДПР предположил, что в сложившейся ситуации Россия может уничтожить Украину превентивным ударом, пишет «Лента.Ру».

Ранее Жириновский заявлял, что расцвет Украины и Беларуси наступит только после присоединения к России. По мнению политика, объединившись, три государства будут функционировать как одно. В такой стране должны быть «единый рубль», общий русский язык, а указание на национальность нужно исключить, просто быть «гражданами одной страны».

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