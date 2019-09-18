Жириновский назвал должные присоединиться к России страны

Расцвет Украины и Беларуси наступит только после присоединения к России. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Жириновский.

По мнению политика, объединившись, три государства будут функционировать как одно. В такой стране должны быть «единый рубль», общий русский язык, а указание на национальность нужно исключить, просто быть «гражданами одной страны».

Жителям объединенной страны нужно обеспечить возможность говорить на своем языке, сохранить национальные театры, школы, пишет РИА Новости.

«Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию как одно единое государство… И с Украиной тоже самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же – Русь», - сказал Жириновский.

В июле депутат предсказал скорое присоединение Украины к РФ. Он заявлял, что сначала страну поделят, а потом она станет частью России.