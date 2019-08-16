Владельцы карт «Сбербанка» смогут платить в магазине лицом
«Сбербанк» собирается внедрить новую технологию оплаты покупок в магазинах. Держатели карт смогут платить за товары, используя не только отпечатки пальцев, но и изображение лица.
Сначала придется пройти регистрацию прямо в магазине, где есть специальное оборудование.
Для этого необходимо вставить карту в ридер биотерминала, составить пароль и просканировать отпечатки пальцев или лицо, рассказывают «Ведомости». При оплате покупки держатель карты будет идентифицирован и произойдет списывание средств.
Осенью 2018 года «Сбербанк» начал собирать биометрические данные своих клиентов. К январю сбор биометрии осуществлялся в 3 тыс. отделений. В апреле 2019 года «Сбербанк» купил 51% акций разработчика системы распознавания лиц.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!