Владельцы карт «Сбербанка» смогут платить в магазине лицом

«Сбербанк» собирается внедрить новую технологию оплаты покупок в магазинах. Держатели карт смогут платить за товары, используя не только отпечатки пальцев, но и изображение лица.

Сначала придется пройти регистрацию прямо в магазине, где есть специальное оборудование.

Для этого необходимо вставить карту в ридер биотерминала, составить пароль и просканировать отпечатки пальцев или лицо, рассказывают «Ведомости». При оплате покупки держатель карты будет идентифицирован и произойдет списывание средств.

Осенью 2018 года «Сбербанк» начал собирать биометрические данные своих клиентов. К январю сбор биометрии осуществлялся в 3 тыс. отделений. В апреле 2019 года «Сбербанк» купил 51% акций разработчика системы распознавания лиц.