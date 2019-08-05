Оплатить товары на кассе можно будет по QR-коду

Использование QR-кодов как инструмента оплаты товаров и услуг имеет серьёзные перспективы, так «Русской Планете» прокомментировал ранее появившуюся новость о запущенном «Сбербанком» проекте руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Это действительно, может стать панацеей для малого и «микро» бизнеса — в частности, для тех кто подпадает под исключения из 54-го Федерального закона об использовании в торговле контрольно-кассовой техники, — заявил эксперт. — В первую очередь преимуществами QR оплат является быстрота и удобство, в отличии от весьма длительной процедуры переводов в мобильном приложении, а также отсутствие необходимости установки терминала оплаты».

При этом снижение издержек для продавцов вовсе не подразумевает одновременно и выгоду для покупателя — вряд ли это скажется на ценах, предупреждает Деев.

Если же говорить о безопасности, продолжил эксперт, то, вероятнее всего, придётся ожидать и появление новых видов мошенничества. К примеру, уязвимы будут сами размещаемые на кассах QR-коды. Однако и ловить таких мошенников будет легче, так как совершить подмену незаметно будет довольно сложно.

В целом же, заключил Артём Деев, залогом безопасности новой системы станет именно её простота.