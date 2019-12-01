Владельца слетевшего с моста автобуса за год трижды штрафовали

Индивидуальный предприниматель Сергей Пнев, чей автобус сегодня упал с моста в реку и унес жизни двадцати человек в Забайкалье, только в 2019 году был трижды оштрафован за нарушение правил перевозки пассажиров по заказу (часть 2 статьи 11.14.2 КоАП).

Согласно материалам картотеки Четвертого арбитражного апелляционного суда Читы, на которые обратило внимание «МБХ медиа», первый штраф в размере 50 тысяч рублей Пнев получил 15 апреля. Водитель пытался оспорить его, однако суд оставил наказание в силе.

Второй раз предпринимателя оштрафовали 30 мая, также на 50 тысяч рублей. Этот штраф водитель оспорил, однако решение по его апелляции еще не вынесено.

Третий штраф был оспорен в июне этого года. Его размер неизвестен.

Напомним, автобус «Киа Гранд Берт» следовавал по маршруту Сретенск - Чита. Сегодня в 15.00 по местному времени в 60 км от Сретенска из-за разрыва переднего колеса он съехал с проезжей части и опрокинулся в реку Куенга.

В этой аварии погибли 20 человек, еще 21 человек получили различные травмы.

Пострадавшие пассажиры находятся в центральных районных больницах в Нерчинске и Сретенске.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

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