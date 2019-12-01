Число погибших в аварии в Забайкалье увеличилось до 20

В результате падения автобуса с моста в Забайкалье погибли 20 человек. Ранее сообщалось о 15 погибших.

По уточненным данным, еще 21 человек получили различные травмы. Всего в автобусе, по информации «Интерфакса», находилось 44 человека.

Напомним, автобус «Киа Гранд Берт» следовавал по маршруту Сретенск - Чита. В 15.00 по местному времени в 60 км от Сретенска из-за разрыва переднего колеса автобус съехал с проезжей части и опрокинулся в реку Куенга.

На место происшествия вылетело два вертолета санавиации с бригадами медиков. Пострадавшие пассажиры находятся в центральных районных больницах в Нерчинске и Сретенске.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

Ранее очевидцы опубликовали видео с места падения автобуса.

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