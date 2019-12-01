Опубликовано видео с места аварии с автобусом в Забайкалье

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье погибли 15 человек, еще 18 пострадали. Ранее сообщалось о десяти погибших.

Автобус «Киа Гранд Берт» следовавал по маршруту Сретенск - Чита. Всего в нем находились 43 человека.

В 60 км от Сретенска из-за разрыва переднего колеса автобус съехал с проезжей части и опрокинулся в реку Куенга, пишет ТАСС.

Видеозапись с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

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