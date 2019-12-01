В упавшем в реку автобусе в Забайкалье погибли 10 человек

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье погибли десять человек. Из-за разрыва переднего колеса автобус съехал с проезжей части и опрокинулся в реку Куенга.

По данным ГИБДД, еще пять человек пострадали. Автобус «Киа Гранд Берт» следовавал по маршруту Сретенск - Чита.

Всего в нем находились 43 человека.

По информации «Интерфакса», наиболее тяжелых пострадавших будут эвакуировать вертолетами.

Ранее пострадавшей в аварии с автобусом Доминикане россиянке ампутировали руки.

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