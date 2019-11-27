Пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянке ампутировали руки
Одна из пострадавших в аварии с автобусом в Доминикане россиянок лишилась обеих рук.
В автобусе находилось несколько детей. Девочке пришлось ампутировать обе руки. Самому младшему пострадавшему пять лет. Большинство ехавших в автобусе - москвичи.
Министр здравоохранения Доминиканы заверил посольство, что все пострадавшие туристы получат лучший возможный в стране медицинский уход.
При этом девять человек из числа пострадавших вылетят в Россию, пишет «РИА Новости».
Причиной ДТП стал резкий маневр грузовика перед автобусом, сообщили в туристическом агентстве «Анекс Тур», которое занималось организацией отдыха пострадавших россиян.
Водитель автобуса совершил резкое торможение, чтобы не столкнуться с грузовиком.
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