Пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянке ампутировали руки

Одна из пострадавших в аварии с автобусом в Доминикане россиянок лишилась обеих рук.

В автобусе находилось несколько детей. Девочке пришлось ампутировать обе руки. Самому младшему пострадавшему пять лет. Большинство ехавших в автобусе - москвичи.

Министр здравоохранения Доминиканы заверил посольство, что все пострадавшие туристы получат лучший возможный в стране медицинский уход.

При этом девять человек из числа пострадавших вылетят в Россию, пишет «РИА Новости».

Причиной ДТП стал резкий маневр грузовика перед автобусом, сообщили в туристическом агентстве «Анекс Тур», которое занималось организацией отдыха пострадавших россиян.

Водитель автобуса совершил резкое торможение, чтобы не столкнуться с грузовиком.

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