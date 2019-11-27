Состояние пострадавших в ДТП россиян - критическое
Как минимум 15 россиян, которые получили различные травмы в результате автоаварии с автобусом в Доминиканской республике, находятся в критическом состоянии.
Об этом сообщил директор больницы в городе Игуэй Хайме Родригес. Всего медики оказывают помощь 19 россиянам.
Причиной ДТП стал резкий маневр грузовика перед автобусом, сообщили в туристическом агентстве «Анекс Тур», которое занималось организацией отдыха пострадавших россиян.
Водитель автобуса совершил резкое торможение, чтобы не столкнуться с грузовиком, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что погибших среди россиян нет. Известно, что автобус, который направлялся в аэропорт, перевернулся.
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