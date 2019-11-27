Группа россиян попала в ДТП в Доминикане
Как минимум 39 россиян находились в автобусе, который попал в автаварию в Доминиканской Республике.
Некоторые из них получили различные травмы. Погибших среди россиян нет. Известно, что автобус, который направлялся в аэропорт, перевернулся.
Авария произошла неподалеку от города Игуэй, сообщает ТАСС.
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