Группа россиян попала в ДТП в Доминикане

Как минимум 39 россиян находились в автобусе, который попал в автаварию в Доминиканской Республике.

Некоторые из них получили различные травмы. Погибших среди россиян нет. Известно, что автобус, который направлялся в аэропорт, перевернулся.

Авария произошла неподалеку от города Игуэй, сообщает ТАСС.

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