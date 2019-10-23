Владелица польской фирмы не помогла умирающему украинцу
Владелица польской фирмы запретила оказывать помощь умирающему украинскому рабочему.
Выходец из Прикарпатья работал на предприятии по производству гробов в окрестностях города Новый Томышль. Мужчина почувствовал себя плохо во время смены. Несмотря на плохое самочувствие 36-летнего работника, предпринимательница запретила вызывать медиков и велела другим сотрудникам разойтись по домам. Спустя сутки тело украинца обнаружили в 125 километрах от здания, пишет «РИА Новости».
Украинские мигранты каждый день сталкиваются с насилием в Польше. Их при любой возможности пытаются лишить заработанных денег, оскорбляют и избивают.
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