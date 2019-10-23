Владелица польской фирмы не помогла умирающему украинцу

Владелица польской фирмы не помогла умирающему украинцу

zn.ua

Владелица польской фирмы запретила оказывать помощь умирающему украинскому рабочему.

Выходец из Прикарпатья работал на предприятии по производству гробов в окрестностях города Новый Томышль. Мужчина почувствовал себя плохо во время смены. Несмотря на плохое самочувствие 36-летнего работника, предпринимательница запретила вызывать медиков и велела другим сотрудникам разойтись по домам. Спустя сутки тело украинца обнаружили в 125 километрах от здания, пишет «РИА Новости».

Украинские мигранты каждый день сталкиваются с насилием в Польше. Их при любой возможности пытаются лишить заработанных денег, оскорбляют и избивают.

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