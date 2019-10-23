Владелица польской фирмы не помогла умирающему украинцу

Владелица польской фирмы запретила оказывать помощь умирающему украинскому рабочему.

Выходец из Прикарпатья работал на предприятии по производству гробов в окрестностях города Новый Томышль. Мужчина почувствовал себя плохо во время смены. Несмотря на плохое самочувствие 36-летнего работника, предпринимательница запретила вызывать медиков и велела другим сотрудникам разойтись по домам. Спустя сутки тело украинца обнаружили в 125 километрах от здания, пишет «РИА Новости».

Украинские мигранты каждый день сталкиваются с насилием в Польше. Их при любой возможности пытаются лишить заработанных денег, оскорбляют и избивают.