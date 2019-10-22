Украинцев оскорбляют и бьют в Польше за мову

Украинские мигранты каждый день сталкиваются с насилием в Польше. Их при любой возможности пытаются лишить заработанных денег, оскорбляют и избивают.

Украинский актер Юрий Чеботарев рассказал, что его избил управляющий пиццерией, в которой он работал. Актера обманули с оплатой, он пытался доказать свою правоту и ему сломали нос.

Ранее к Чеботареву пристали несколько подвыпивших поляков, после того как услышали украинскую речь. Местные жители посоветовали ему убираться из страны и начали толкать.

Коллегу Чеботарева избили в автобусе за то, что он разговаривал с женой на украинском языке.

Как рассказывают украинские мигранты, польские зарплаты кажутся им огромными. Но в Польше к ним относятся как к дешевой рабочей силе, при этом условия труда в стране просто ужасные, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что города Западной Украины включили в состав Польши. Их названия нанесли на карты поезда, запущенного в честь годовщины Второй Речи Посполитой.