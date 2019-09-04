Польша захватывает украинские города на картах

Города Западной Украины включили в состав Польши. Их названия нанесли на карты поезда, запущенного в честь годовщины Второй Речи Посполитой.

Луцк, Львов, Броды и Ровно, которые до 1939 года являлись территорией Польши, на карте вновь стали польскими.

После того как был заключен пакт Молотова-Риббентропа и советские войска вошли в Польшу в 1940 году, Восточная Галиция и Волынь перешли в состав Украинской ССР.

Также на катрах поезда был изображен портрет польского политического деятеля Юзефа Пилсудского, воевавшего с Западно-Украинской народной республикой и Красной армией за эти территории, пишет РБК.

Ранее стало известно о том, что Польша намерена поставлять на Украину сжиженный природный газ, в размере шести миллиардов кубометров начиная с 2021 года.