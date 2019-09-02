Польша будет поставлять газ на Украину

Польша намерена поставлять на Украину сжиженный природный газ, в размере шести миллиардов кубометров начиная с 2021 года. Правда, для осуществления этого плана Варшаве потребуется российский газ для закрытия своих потребностей.

Также Киеву необходимо будет построить новый газопровод, так как пропускная способность на пункте Германовичи слишком мала, пишет Лента.ру.

Контракты Польши на поставку газа с 2021 года доказывают, что она не собирается отказываться от российского газа.

Ранее сообщалось, что в Киеве начинают тренироваться на случай остановки транзита газа из России. На Украине считают это весьма вероятным сценарием.

Оператор газотранспортной системы провел совместно с «Нафтогазом» учения на случай, если поставки газа прекратятся с 1 января 2020 года.