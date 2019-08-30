Украина тренируется на случай остановки транзита газа
В Киеве начинают тренироваться на случай остановки транзита газа из России. На Украине считают это весьма вероятным сценарием.
Оператор газотранспортной системы провел совместно с «Нафтогазом» учения на случай, если поставки газа прекратятся с 1 января 2020 года.
Каждый Новый год россияне и украинцы наблюдают за спорами по поводу голубого топлива.
В ходе учений отработаны несколько сценариев предполагаемого отключения, по каждому из них выработан порядок действий. По итогам мероприятия «Укртрансгаз» заявил, что ГТС Украины готов к работе по сценарию нулевого транзита, пишет РБК.
Напомним, действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря. Москва, как и каждый год подряд, предложила Киеву продлить его на год. Украинская сторона пока не ответила-думает.
Ранее о том, что зима на Украине будет сложной сказал представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
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