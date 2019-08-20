Украинцев ждет трудная зима из-за дефицита угля и спора с РФ
Зима на Украине будет сложной. Об этом сказал представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Он отметил, что запасы угля в стране незначительные. Но власти настаивают, что теплогенерирующим компаниям нельзя использовать этот факт как условие для увеличения тарифов.
Зима на Украине будет трудной, в том числе, из-за споров с «Газпромом» по транзиту газа, пишет РИА Новости.
«Такие истории на Украине уже происходили», - заключил Герус.
Напомним, нынешний договор на транзит российского газа заканчивается в конце 2019 года. Москва предлагает Киеву продлить соглашение на действующих условиях.
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