Не плативший налоги владелец «Тараса Бульбы» не сядет в тюрьму

Основатель сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван, осужденный по делу о неуплате налогов, освобожден от тюремного срока. Ранее суд назначил ему 1 год и 9 месяцев лишения свободы.

Преображенский суд Москвы рассмотрел ходатайство об освобождении 1 ноября. В прошении от имени начальника СИЗО «Матросская тишина» Виктора Пастушенко говорилось, что Белойван не может быть этапирован в тюрьму из-за здоровья, передает телеканал «360».

Напомним, ресторатору предъявили обвинение в июне 2017 года. Следствие выяснило, что Белойван скрыл 650 млн налогов, приводя в декларациях заниженную сумму доходов заведений. В ресторанах не принимали банковские карты, а кассовые чеки пробивались не всегда, чтобы снизить размер выручки. Иногда при помощи специального программного обеспечения из памяти кассовых аппаратов удаляли сведения о самых дорогих заказах за день. В июле 2019 года Басманный суд приговорил ресторатора к двум годам заключения. 2 октября суд смягчил наказание до года и девяти месяцев.