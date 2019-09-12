«ВКонтакте» вступила в борьбу с пиратскими книгами

«ВКонтакте» подписала антипиратский меморандум с крупными книжными издательствами «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», «Аудиокнига», «Литрес» и Ассоциацией по защите прав в интернете.

В ближайшие недели социальная сеть с помощью программы Copyright Check автоматизирует работу по поиску пиратских книг и введет предварительную проверку до загрузки файлов «ВКонтакте».

Для проверки файлов будет использоваться база интернет-магазина «Литрес»,а для аудиокниг — сервис Biblio.

Как уточняют «Ведомости», на ссылки это ограничение распространяться не будет. Однако, 80% пиратского контента распространяется именно через загрузку. Контролировать процесс проверки и удаления файлов будет Ассоциация по защите прав в интернете.

Ранее Роскомнадзор обязал поисковые системы удалять пиратские ссылки в течение шести часов после их внесения в специальный реестр.