«ВКонтакте» вступила в борьбу с пиратскими книгами

«ВКонтакте» вступила в борьбу с пиратскими книгами

Фото: godliteratury

«ВКонтакте» подписала антипиратский меморандум с крупными книжными издательствами «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», «Аудиокнига», «Литрес» и Ассоциацией по защите прав в интернете.

В ближайшие недели социальная сеть с помощью программы Copyright Check автоматизирует работу по поиску пиратских книг и введет предварительную проверку до загрузки файлов «ВКонтакте».

Для проверки файлов будет использоваться база интернет-магазина «Литрес»,а для аудиокниг — сервис Biblio.

Как уточняют «Ведомости», на ссылки это ограничение распространяться не будет. Однако, 80% пиратского контента распространяется именно через загрузку. Контролировать процесс проверки и удаления файлов будет Ассоциация по защите прав в интернете.

Ранее Роскомнадзор обязал поисковые системы удалять пиратские ссылки в течение шести часов после их внесения в специальный реестр.

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Места: Россия
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