Поисковики будут удалять пиратские ссылки за шесть часов
Поисковые системы будут обязаны удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после их внесения в специальный реестр.
В разработке новых правил участвовали крупные телекомпании, онлайн-кинотеатры, «Яндекс», Mail.ru Group и Роскомнадзор.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на поправки в закон «Об информации», документ предусматривает создание реестров пиратских ссылок. Поправки уже направлены на согласование в администрацию президента.
Тем временем, Google продолжает игнорировать запросы Роскомнадзора. В последний раз компания оставила без ответа три запроса ведомства об удалении ролика на YouTube, в котором неизвестные сжигают российский флаг.
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