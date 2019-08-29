Поисковики будут удалять пиратские ссылки за шесть часов

Поисковые системы будут обязаны удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после их внесения в специальный реестр.

В разработке новых правил участвовали крупные телекомпании, онлайн-кинотеатры, «Яндекс», Mail.ru Group и Роскомнадзор.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на поправки в закон «Об информации», документ предусматривает создание реестров пиратских ссылок. Поправки уже направлены на согласование в администрацию президента.

Тем временем, Google продолжает игнорировать запросы Роскомнадзора. В последний раз компания оставила без ответа три запроса ведомства об удалении ролика на YouTube, в котором неизвестные сжигают российский флаг.