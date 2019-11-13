Пользователи «ВКонтакте» смогут дизлайкать комментарии

Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей. Новая опция будет запущена в начале 2020 года.

«Подписчики смогут выразить свое несогласие с мнением комментатора, но не вступать при этом в дискуссию — просто поставить дизлайк», — заявили представители компании в ходе конференции VK Content Day.

Кроме этого в ходе встречи было объявлено о том, что «ВКонтакте» намерена запустить тематические ленты и новый способ монетизации VK Donut, а также пересмотреть алгоритм работы умной ленты так, чтобы новый контент не всегда получал преимущество перед теми материалами, которые высоко оценило «ядро аудитории».

Ранее «ВКонтакте» запустила в качестве эксперимента функцию по борьбе с оскорбительными комментариями.

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