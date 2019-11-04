«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с травлей в комментариях

В день народного единства социальная сеть «ВКонтакте» запустила в качестве эксперимента функцию по борьбе с оскорбительными комментариями.

4 ноября специальный алгоритм будет искать обидные высказывания в комментариях, которые пишут пользователи. И, если такие будут обнаружены — автору посоветуют не тратить время на агрессию.

Как отмечает пресс-служба VK, новая функция была создана, чтобы оградить детей и представителей разных национальностей от травли. Однако, пока это всего лишь тестирование, подчеркнули представители соцсети.

«Эксперимент продлится один день — по его результатам команда VK оценит, насколько эффективно механика снижает количество негатива», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, сейчас об оскорблениях можно сообщать модераторам с помощью кнопки «Пожаловаться». Советы по борьбе с травлей и защите личного пространства можно найти в разделе «Центр безопасности» соцсети.