Поддерживающие «Северный поток-2» фирмы попадут под санкции

Американская строна планирует включить санкции против подрядчиков строительства «Северного потока-2» в законопроект об обороне на 2020 год.

Об этом изданию Defense News рассказал глава комитета сената США по международным отношениям Джим Риш. Он полагает, что такие меры убедят строительные фирмы прекратить работу над газопроводом.

По данным издания, комитет сената уже поддержал законопроект о санкциях, но его должны одобрить палата представителей, сенат и президент. Джим Риш добавил, что тем, кто помогает строить российский газопровод санкции обойдутся очень дорого.

В Конгрессе США пока не достигли договоренностей по этому законопроекту.

«Северный поток-2» пройдет от России до Германии. Против проекта выступают Украина, Польша, страны Балтии и США.

Ранее Бундестаг принял законопроект о смягчении правил по эксплуатации «Северного потока-2». Он выводит газопровод из-под действия обновленной директивы Евросоюза

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