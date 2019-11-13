Германия защитила «Северный поток-2» от Евросоюза

Бундестаг принял законопроект о смягчении правил по эксплуатации «Северного потока-2». Он выводит газопровод из-под действия обновленной директивы Евросоюза.

О принятии соответствующего проекта немецким парламентом сообщает РИА «Новости».

Отметим, что проект планировали принять на прошлой неделе, однако голосование проходило во втором часу ночи и парламенту не хватило кворума. Тогда рассмотрение законопроекта перенесли на неопределенный срок.

Закон, регулирующий применение газовой директивы, разработала правящая коалиция. Он предлагает делать исключения из требований для трубопроводов для стран, не входящих в ЕС. В частности, предложено вывести из-под действия директивы газопроводы, построенные до 23 мая 2019 года.

«Северный поток-2» пройдет от России до Германии. Против проекта выступают Украина, Польша, страны Балтии и США. Евросоюз пытается ограничить влияние России по газовому вопросу.

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