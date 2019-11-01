Виталий Кличко стал фигурантом уголовного дела
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко.
Как сообщает РБК-Украина, начать расследование по подозрению в злоупотреблении властью потребовал Высший антикоррупционный суд. НАБУ внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований.
«По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается», — сказано в сообщении бюро.
Ранее Киевский горсовет заподозрил Кличко в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста.
Кроме того, депутаты подозревают мэра в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет казны столицы в особо крупных размерах, уточняет РИА «Новости».
После этого кабинет министров Украины принял решение освободить Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации.
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