Виталий Кличко стал фигурантом уголовного дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко.

Как сообщает РБК-Украина, начать расследование по подозрению в злоупотреблении властью потребовал Высший антикоррупционный суд. НАБУ внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований.

«По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается», — сказано в сообщении бюро.

Ранее Киевский горсовет заподозрил Кличко в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста.

Кроме того, депутаты подозревают мэра в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет казны столицы в особо крупных размерах, уточняет РИА «Новости».

После этого кабинет министров Украины принял решение освободить Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации.