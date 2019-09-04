Правительство Украины согласилось уволить Виталия Кличко

Кабинет министров Украины принял решение освободить от должности главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Ранее соответствующее обращение в правительство направил офис президента Украины.

«Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление — всё», — сообщил депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Facebook.

Сейчас решение правительства направлено на подписание президенту страны Владимиру Зеленскому.

Виталий Кличко занимал пост Киева с 5 июня 2014 года, а должность главы городской администрации — с 25 июня 2014 года.

Ранее Владимир Зеленский добился лишения неприкосновенности депутатов.