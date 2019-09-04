Украинских депутатов лишили неприкосновенности

Украинских депутатов лишили неприкосновенности

Glavred.info

Президент Украины Владимир Зеленский добился принятия законопроекта Петра Порошенко. Украинская Рада в окончательном чтении одобрила законопроект, предполагающий изменение Конституции страны и отмену депутатской неприкосновенности.


Для изменений в конституцию страны необходимо было собрать минимум 300 голосов. За документ проголосовали 373 народных депутата, пишет «Коммерсант».

Теперь депутаты могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или даже арестованы. Соотвествующий закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Верховная рада Украины нового созыва начала работу 29 августа.

Ранее стало известно том, что Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность премьер-министра страны. Им стал 35-летний Алексей Гончарук — бывший замруководителя офиса президента Украины.

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Места: Украина
События: политика
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