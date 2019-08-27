Зеленский выбрал нового премьера Украины

Зеленский выбрал нового премьера Украины

Фото: ТСН

Украинский лидер Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность премьер-министра страны. Им станет 35-летний Алексей Гончарук — замруководителя офиса президента Украины.

По данным источников «Украинской правды», в скором времени господин Зеленский предложит именно эту кандидатуру на рассмотрение Верховной рады. Кроме этого, глава Украины намерен провести консультации с руководством своего офиса относительно других кандидатур на посты в новом кабинете министров.

Юрист по образованию, Алексей Гончарук раньше работал внештатным советником министра экологии Украины Игоря Шевченко. После этого стал советником первого вице-премьера Степана Кубива. Когда Владимир Зеленский пришел к власти, он назначил Гончарука заместителем руководителя офиса президента Украины.

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Теги:
Места: Украина
События: назначения
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