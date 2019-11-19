Вину Ассанжа в изнасиловании не доказали и закрыли дело

В Швеции решили прекратить расследование уголовного дела об изнасиловании против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Отказ объяснили слабыми доказательствами его причастности к преступлению.

Заместитель прокурора Ева-Мари Персон заявила, что «что состояние доказательств ослабло таким образом, что больше нет никаких оснований для продолжения расследования».

По ее словам, нет сомнений в показаниях потерпевшей стороны, но отсутствуют факторы, подтверждающие вину подозреваемого в насилии, пишет РБК.

Дело против Ассанжа рассматривалось с 2010 года, когда гражданка Швеции обвинила его в изнасиловании. Он заявлял, что секс был по обоюдному согласию. Срок давности по обвинению истечет летом 2020 года.

В 2017 году обвинения сняли и отозвали ордер на арест Ассанжа, через 2 года расследование возобновили. С 2012 года по 11 апреля 2019 года он находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Потом Ассанж просил убежища в Эквадоре, так как опасался выдачи США за публикацию через WikiLeaks секретных американских данных. В США ему грозит до 175 лет тюрьмы. За Ассанжа заступалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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