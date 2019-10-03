Мария Захарова заступилась за Джулиана Ассанжа

Запад до сих пор применяет двойные стандарты. Особенно это касается дела основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, ситуация с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Великобритании абсолютно возмутительна.

Дипломат отметила, что считает невозможным одновременно проводить форум о защите журналистики там же, где ранее задержали человека, предоставлявшего аудитории настоящую правду о многих событиях, пишет «РИА Новости».

Джулиан Ассанж разоблачил действия США в Афганистане и Ираке, в частности, убийство мирных граждан. Он также обнародовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо.

После этого за ним началась настоящая охота. И в 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Позже власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Сейчас он находится в британской тюрьме. Слушания по делу об экстрадиции назначены на февраль 2020 года.