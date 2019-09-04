Виновных в пытках полицейских не уволили с работы

Двое бурятских полицейских, которых ранее признали виновными в пытках, продолжают работать в правоохранительных органах.

Они будут уволены только после вступления в силу приговора суда.

По информации издания «Тайга.Инфо», Закаменский райсуд Бурятии признал виновным в превышении полномочий начальника отделения уголовного розыска райотдела МВД Эрдэма Хажитову и двух его подчиненных — Владимира Базарсадаева и Давида Абрамова.

Они били двух местных жителей электрошокерами, пристегивали наручниками и кидали на пол, душили, возили ершиками для туалета по лицу и надевали на головы пакеты, чтобы перекрыть воздух лишь для того, чтобы те подписались под кражей орехов.

Все трое получили условные сроки. Начальник был отстранен от службы сразу, а двое подчиненных так и продолжают «охранять порядок».

Как уточняет издание, слишком мягкий приговор будут обжаловать правозащитная организация «Зона права» и прокуратура.

Ранее в Новосибирской колонии заключенный зашил себе рот в знак протеста против пыток.