США виновны в развязывании визовой войны

Соединённые Штаты развязали визовую войну. Москва не исключает ответных мер после действий Вашингтона.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, Москва уже давно испытывает трудности с направлением в командировки сотрудников посольств и генконсульств, пишет РБК.

Россия в таких случаях вынуждена отвечать зеркально, но считает такой подход неконструктивным. «Предлагаем договариваться, а не действовать по принципу «око за око, зуб за зуб», но пока не получается», — отметил Рябков.

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка. Об этом заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.