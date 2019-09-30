США виновны в развязывании визовой войны
Соединённые Штаты развязали визовую войну. Москва не исключает ответных мер после действий Вашингтона.
По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, Москва уже давно испытывает трудности с направлением в командировки сотрудников посольств и генконсульств, пишет РБК.
Россия в таких случаях вынуждена отвечать зеркально, но считает такой подход неконструктивным. «Предлагаем договариваться, а не действовать по принципу «око за око, зуб за зуб», но пока не получается», — отметил Рябков.
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка. Об этом заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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