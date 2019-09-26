Сергей Лавров предложил задуматься о переносе мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Видимо, приходит время, чтобы перенести такие мероприятия из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям», — сказал он на 11-й Конференции по содействию вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, пишет ТАСС.

Сергей Лавров заявил, что Россия примет меры по поводу невыдачи американских виз российским делегатам на сессию Генеральной ассамблеи ООН.



Десяти членам российской делегации не выдали в посольстве США в Москве визы. Политики должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время поездки в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.