Виктора Пелевина разыскивают за коммуналку в 234 рубля
Писатель Виктор Пелевин задолжал 234 рубля за услуги ЖКХ.
Существует также версия о том, что автор книги Generation P зарегистрировал ИП год назад и после суда с налоговой заплатил накопившийся налоговый долг, однако остался должен 234 руб. — госпошлину за судебные издержки.
Виктор Пелевин - один из самых загодных писателей России. Многие полагают, что это собирательный образ, а под фамилией «Пелевин» работает несколько авторов, напоминает «РЕН ТВ».
Ранее еще одну знаменитость разыскивали за коммуналку. Телеведущая, известная певица или, как она себя называет, «первая девушка страны» Ольга Бузова задолжала петербургской управляющей компании за квартиру, расположенную во Фрунзенском районе Петербурга.
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