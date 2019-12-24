Бузову разыскивают судебные приставы за долг по коммуналке

Телеведущая, известная певица или, как она себя называет, «первая девушка страны» Ольга Бузова задолжала петербургской управляющей компании за квартиру, расположенную во Фрунзенском районе Петербурга.

Управляющая компания не раз напоминала Бузовой, что ей надо заплатить несколько тысяч рублей за коммунальные услуги. Артистка много работает и гастролирует, видимо, поэтому у нее нет времени следить за бытовыми вопросами. Ее долг составил 10 тысяч рублей.

Управляющая компания подала иск против певицы в суд и выиграла. Судебный приказ был отправлен еще в августе. Теперь артистку ищут приставы, пишет «РИА Новости».

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Ольга Бузова отрицательно влияет на подрастающее поколение.

Читайте нас в мобильном приложении