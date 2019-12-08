Милонов сообщил о влиянии Бузовой на подрастающее поколение

Телеведущая и исполнительница Ольга Бузова отрицательно влияет на подрастающее поколение.

Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Один из главных ее недостатков то, что «она поет», считает народный избранник. «Гениально зарабатывает деньги, потому что я не знаю, на чем», — сказал Милонов, сообщают «Известия».

Ранее Бузова объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение. Об этом она сообщила во время своего концерта в Москве. Во время своего шоу «Под звуки поцелуев» артистка сказала, что следующую песню на английском языке исполнит уже на Евровидении.

Слухи о возможном участии Бузовой в Евровидении циркулировали и раньше, однако представитель певицы Антон Богословский заверил, что на конкурс в 2020 году артистка не поедет, так как предложений об участии ей не поступало, сообщают «Известия».

Читайте нас в мобильном приложении