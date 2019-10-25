Уже в конце этого года или в начале 2020 приговорённого к 25 годам лишения свободы «оружейного барона» Виктора Бута могут перевести в другую тюрьму.

Новое пенитенциарное заведение будет менее строгого режима, сообщает его жена Алла Бут. Она с дочерью сейчас находится в США для посещения Виктора в тюрьме. Впервые за последние 8 лет семья встретилась вновь.

Однако сам гражданин РФ хочет остаться в прежнем пенитенциарном учреждении из соображений безопасности, пишут «Известия».

Сейчас Бут испытывает проблемы со здоровьем. В частности, у него серьёзная болезнь зубов.

Власти США обвиняют 52-летнего Виктора Бута в преступном сговоре с целью незаконной продажи оружия и поддержке терроризма. Россиянина задержали в Таиланде в 2008 году американские спецслужбы.