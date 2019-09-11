Российский оружейный барон увидит жену в тюрьме

Жена россиянина, отбывающего в американской тюрьме 25-летний срок Виктора Бута, Алла наконец увидит мужа. Встреча произойдёт впервые с 2012.

Алла Бут сообщила, что встретит мужа в тюрьме 18–19 сентября. По словам россиянки, американские власти одобрили ей и дочери два дополнительных дня свидания с осужденным в неделю. Выбрать какие это будут дни они могут сами, пишут «Известия».

52-летний Виктор Бут, которого власти США обвинили в преступном сговоре с целью незаконной продажи оружия и поддержке терроризма, увидится со своими родными впервые за семь лет лишения свободы.

Россиянина задержали в Таиланде в 2008 году американские спецслужбы.

Уже во время отбывания тюремного срока Виктора Бута исключили из санкционных списков ООН. Однако Вашингтон отказался пересматривать дело.