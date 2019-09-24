Виктор Янукович готовится к возвращению на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович готовится вернуться на родину. Защита в данный момент пытается обеспечить все условия для того, чтобы он не оказался в тюрьме.



Адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил о том, что работает над тем, чтобы бывший украинский лидер мог безопасно вернуться на Родину.



В настоящий момент экс-президент Украины находится на территории России.



Также Сердюк заявил, что Виктор Янукович поставил перед защитой задачу привлечь к ответственности всех виновных в совершении антиконституционного переворота и захвата власти, пишет «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что суд Евросоюза разблокировал счета бывшего украинского президента Виктора Януковича и аннулировал принятое 8 июля Советом ЕС решение об их продлении.