Виктор Янукович готовится к возвращению на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович готовится вернуться на родину. Защита в данный момент пытается обеспечить все условия для того, чтобы он не оказался в тюрьме.
Адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил о том, что работает над тем, чтобы бывший украинский лидер мог безопасно вернуться на Родину.
В настоящий момент экс-президент Украины находится на территории России.
Также Сердюк заявил, что Виктор Янукович поставил перед защитой задачу привлечь к ответственности всех виновных в совершении антиконституционного переворота и захвата власти, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что суд Евросоюза разблокировал счета бывшего украинского президента Виктора Януковича и аннулировал принятое 8 июля Советом ЕС решение об их продлении.
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