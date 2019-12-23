Википедия заблокировала «Один дома» из-за Трампа

«Википедия» заблокировала страницу о фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» из-за Дональда Трампа.

Причиной стали изменения, которые один из пользователей добавил в описание картины.

Фрагмент второй части новогоднего фильма 1992 года снимали в отеле «Плаза» в Нью-Йорке. В то время пятизвездочной гостиницей владел Дональд Трамп. Он получил 30-секундную роль в кинокартине. По сюжету, бизнесмен и главный герой «Одного дома» пересеклись в фойе отеля, и персонаж Трампа подсказал мальчику дорогу.

На странице фильма в «Википедии» 18 декабря появились обновления. Там добавили новую строчку: «18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал первым актером «Один дома-2», который был привлечен к импичменту Палатой представителей США», пишет «Mediaite».

В Палате представителей стартовали слушания по делу об импичменте главы США Дональда Трампа.

Читайте нас в мобильном приложении