В США начались слушания по импичменту Трампа

В США начались слушания по импичменту Трампа

Фото: glagol38.ru

В Палате представителей стартовали слушания по делу об импичменте главы США Дональда Трампа. Прямую трансляцию заседания ведет телеканал CNN.

Члены нижней палаты американского парламента обсуждают обвинения в злоупотреблении властью и попытке помешать работе Конгресса, которые против Трампа 13 декабря выдвинул юридический комитет Палаты представителей. Если они одобрят обвинения, то дело об импичменте начнет рассматривать Сенат.

Как пишет RTVi, перед началом слушаний спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси опубликовала обращение к однопартийцам. В нем она, ссылаясь на ряд фактов, заявляет, что президент злоупотреблял властью ради личной выгоды, препятствовал работе Конгресса и позволил себе встать выше закона и американского народа.

Трамп же в ответ направил Пелоси открытое письмо, в котором выразил протест против импичмента. Американский лидер уверен, что «демократы-законодатели позволили себе антиконституционное злоупотребление властью» и объявили войну демократии.

Об импичменте против Трампа объявили в конце сентября. Поводом стала публикация о том, что Трамп просил начать расследование против одного из потенциальных противников на выборах в 2020 году — Джо Байдена.

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