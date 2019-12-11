Ветераны получат допвыплаты к 75-летию Победы

Во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны должны получить дополнительные выплаты, заявил президент России Владимир Путин.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать и внести соответствующие предложения.

Путин добавил, что это касается не только ветеранов, но и другие категории граждан, которым власти традиционно оказывают подобную помощь в преддверии юбилейных дат и вообще к праздникам.

Ранее о ветеранах вспомнили и в Минздраве. Ведомство призвало разработать программу поддержки для каждого из них. Отметим, что самому молодому ветерану сейчас — 93 года.

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