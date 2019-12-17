Ветеранов будут возить по местам памяти бесплатно
В России появятся бесплатные туры для ветеранов, приуроченные к 75-ой годовщине Победы.
Проект войдет в план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года. В программу войдут посещения памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны.
Это предложение поступило от рабочей группы по социальному туризму, а сам проект приурочили к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пишут «Известия».
Во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны также должны получить дополнительные выплаты, заявил президент России Владимир Путин.
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