Ветерана войны и его жену убили в собственной квартире

Ветерана войны и его жену убили в собственной квартире

Фото: Телеканал 360

Полицейские разыскивают в Рязани убийцу 91-летнего участника Великой Отечественной войны и его 89-летней жены. Тела супругов были обнаружены вечером 26 сентября в их собственном доме.

Как сообщается на сайте СКР по Рязанской области, после обнаружения тел с признаками насильственной смерти было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Эксперты и следователи-криминалисты осмотрели квартиру и прилегающую местность в поисках улик. Сейчас правоохранительные органы прорабатывают различные версии случившегося, в частности, убийство из корыстных побуждений.

Как сообщает «Комсомольская правда», убитый ветеран родился в 1928 году. Он был награжден медалью «За оборону Ленинграда» и 31 год прослужил в воздушно-десантных силах.

Ранее на брянском вокзале застрелили двоих сотрудников службы, специализирующейся на доставке почтовых отправлений. После их убийства исчезли 7,5 млн рублей.

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Места: Россия
Организации: СКР
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