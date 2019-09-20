Сотрудников спецсвязи убили на вокзале в Брянске из-за денег

На брянском вокзале застрелили двоих сотрудников службы, специализирующейся на доставке почтовых отправлений. После их убийства исчезли 7,5 млн рублей.

Трагедия произошла в ночь на 20 сентября, когда сотрудники дежурили в закрытом помещении для спецсвязи. Они обязаны связываться с работниками вокзала каждые три часа.

Когда звонка не поступило, дежурный решил узнать, почему. На месте он обнаружил следы крови. Как пишет РИА Новости, пытаясь спрятать следы, преступники подожгли помещение.

Предположительно, убитые знали нападавших и сами открыли им дверь, несмотря на распоряжение никого не пускать ночью.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Разбой», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

1 июня в Подмосковье бывшего спецназовца убили за то, что он заступился за мужчин, которых избивала толпа. Ему нанесли смертельный удар ножом в сердце.