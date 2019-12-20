Ветер повалил около 400 деревьев в Петербурге

Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге около 400 деревьев.

Наибольший урон отмечен в Московском, Красносельском, Кировском и Петродворцовом районах. Зафиксированы случаи падения деревьев и веток на припаркованные машины.

Большая часть упавших деревьев убрали, продолжается ликвидация последствий урагана, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что мощный ураган повалил 305 деревьев. В 80 жилых домах северной столицы отключалось электричество. Из-за опасности наводнения на ночь была закрыта дамба.

Скорость ветра во время шторма достигла 30 м/с, а высота волны — 2,5-3,8 метра.

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