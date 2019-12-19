Мощный ураган в Петербурге лишил света 80 домов

Мощний ураган в Петербурге, который произошел сегодня ночью, повалил 305 деревьев. Цифру подсчитали в городском комитете по благоустройству.

Так, по данным пресс-службы ведомства, больше всего шторм повалил деревьев на юго-западе города, около Финского залива: в Красносельском (78) и Петродворцовом (38) районах.

Кроме этого, в результате шторма в 80 жилых домах северной столицы отключалось электричество. Из-за опасности наводнения на ночь была закрыта дамба, ее створы открыли в 9:00. Скорость ветра во время шторма достигла 30 м/с, а высота волны — 2,5-3,8 метра.

Ранее МЧС из-за непогоды разослало москвичам экстренное предупреждение. В ближайшие в столице и МО ожидается мощный ветер.

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