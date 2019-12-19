Мощный ураган в Петербурге лишил света 80 домов
Мощний ураган в Петербурге, который произошел сегодня ночью, повалил 305 деревьев. Цифру подсчитали в городском комитете по благоустройству.
Так, по данным пресс-службы ведомства, больше всего шторм повалил деревьев на юго-западе города, около Финского залива: в Красносельском (78) и Петродворцовом (38) районах.
Кроме этого, в результате шторма в 80 жилых домах северной столицы отключалось электричество. Из-за опасности наводнения на ночь была закрыта дамба, ее створы открыли в 9:00. Скорость ветра во время шторма достигла 30 м/с, а высота волны — 2,5-3,8 метра.
Ранее МЧС из-за непогоды разослало москвичам экстренное предупреждение. В ближайшие в столице и МО ожидается мощный ветер.
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
статьи на новой версии
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!