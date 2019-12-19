Москву и Подмосковье предупредили о штормовом ветре

Москву и Подмосковье предупредили о штормовом ветре

фото: Gismeteo.ru

МЧС из-за непогоды разослало экстренное предупреждение. В ближайшие часы в Москве и Московской области ожидается мощный ветер.

Порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду ожидаются в четверг на всей территории Москвы и Московской области сообщили в пресс-службе МЧС РФ. По шкале Бофорта ветер средней скоростью от 20,8 м/с считается штормом, свыше 24,5 - сильным штормом.

В МЧС рекомендуют по возможности переждать непогоду дома или в офисе и советуют автомобилистам не парковать свои машины у рекламных щитов и громоздких деревьев, а пешеходам - держаться от них в стороне, пишет «Российская газета».

Ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что понижение температуры и снег ожидаются в Москве в последнюю пятидневку декабря.

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